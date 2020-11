P. Ferreira lamenta morte de Vítor Oliveira: «Merecedor de todos os aplausos e conquistas»

O Paços de Ferreira lamentou este sábado a morte do treinador Vítor Oliveira, aos 67 anos, numa curta declaração publicada nas redes sociais, com o símbolo do clube da Liga NOS a negro, em sinal de luto.

"Merecedor de todos os aplausos, de todas as conquistas. Aprendemos tanto consigo! Faltam-nos as palavras, neste momento. Descanse em paz, 'Mister'", pode ler-se na breve nota de pesar do emblema pacense.

A surpresa pelo trágico e inesperado desaparecimento do técnico, ocorrido hoje após uma caminhada, é extensiva aos adeptos que se juntam em frases de pesar na caixa de mensagens, no final de uma semana 'negra' para os pacenses, após a morte do avançado búlgaro Nicola Spassov, que marcou uma geração no clube nortenho.