O P. Ferreira oficializou, este sábado, a contratação de Getúlio, confirmando uma notícia adiantada por Record em tempo oportuno. O avançado, de 22 anos, chega do Avaí para fechar o ataque dos castores e prepara-se para ter a primeira aventura fora do Brasil.





Em declarações aos meios oficiais dos pacenses, Getúlio assumiu estar satisfeito com a mudança. "A expetativa é grande. É a primeira vez que saio do Brasil e espero fazer uma boa época e conquistar os objetivos do clube. Vou lutar e fazer de tudo para o conseguir", garantiu.