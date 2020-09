P. Ferreira perde jogo particular frente ao Leeds

O P. Ferreira perdeu este sábado frente ao Leeds United, por 3-1, depois de ter estado em vantagem, em jogo particular disputado no centro de estágios do clube da Premier League.

O avançado brasileiro Lucas Silva, contratado ao Flamengo, inaugurou o marcador para a formação lusa, aos 37 minutos, correspondendo a um cruzamento de João Amaral e ao melhor momento da equipa no encontro, mas os ingleses, promovidos na última época à Premier League, chegaram ao empate dois minutos depois, aos 39, por Pascal Struijk.

No segundo tempo, as alterações operadas pelos dois treinadores e a preparação mais adiantada do Leeds pesaram a favor dos ingleses, que chegaram à vantagem pelo espanhol Pablo Hernández, aos 52 minutos, tendo o português Hélder Costa, aos 76, fixado o 3-1 final.

O técnico pacense, Pepe, fez alinhar de início Jordi, na baliza, Uilton, Marcelo, Maracás e Simão, na defesa, um meio-campo formado por Martin Calderón, Luiz Carlos e João Amaral, com Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Lucas Silva no ataque.

Jogaram ainda: Michael, Miguel Mota, Pedro Marques, Marco Baixinho, Pedro Ribeiro, Diaby, Bruno Costa, Matchoi, João Pedro, Pedro Martelo e Adriano Castanheira.

A comitiva pacense regressa hoje a Portugal, voltando aos treinos na segunda-feira à tarde.