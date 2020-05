P. Ferreira quer apostar em Simão Rocha na próxima época

A SDUQ do P. Ferreira pretende que Simão Rocha, lateral-esquerdo de 19 anos, seja uma aposta segura para o plantel da próxima temporada.





O jogador assinou em agosto passado um contrato profissional com os castores até junho de 2022 e ao longo desta temporada esteve emprestado ao Amarante, do Campeonato de Portugal, onde foi titular indiscutível e realizou exibições que convenceram o departamento de prospeção do clube.Os responsáveis dos castores consideram que Simão Rocha tem qualidades para lutar por um lugar no lado esquerdo da defesa. Para esta posição, o treinador Pepa conta com Oleg e Bruno Teles, mas o brasileiro está em final de contrato e ainda não foi convidado a renovar.