P. Ferreira quer dar sequência ao bom registo caseiro frente ao FC Porto

O P. Ferreira pretende melhorar o registo sequencial de invencibilidade nos jogos em casa frente ao FC Porto, já que os dragões não vencem na Capital do Móvel desde agosto de 2014 (vitória por 1-0 com golo de Jackson Martínez). Desde aí, o P. Ferreira soma duas vitórias e um empate, sendo que o último triunfo aconteceu em 2017/18, época que culminou com a descida de divisão dos castores.





Entretanto, Simão Bertelli e Murilo continuam entregues ao departamento médico e são baixas para o jogo.