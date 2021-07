P. Ferreira reage aos casos positivos: «O clube tomou medidas para evitar mais contágios»

O P. Ferreira reagiu aos quatro casos positivos de Covid-19 que foram detetados no seio do plantel. Em comunicado, os castores garantem já ter tomado "medidas para evitar novos contágios" e asseguram que estão a seguir à risca as diretrizes das autoridades de saúde.





Na mesma nota, os pacenses anunciam também que o jogo com o Benfica, agendado para dia 16, foi cancelado."Desde a retoma do campeonato após a paragem devido à COVID-19 na temporada 2019/2020, o clube tem assegurado a realização frequente de testes a toda a estrutura do futebol profissional, de modo a controlar da forma mais eficaz possível possíveis surtos no plantel, com testes PCR-Rt. Os últimos foram realizados a 2, 8, 10 e hoje 12 de julho.Na anterior ronda de testes realizada (antes da folga semanal), quatro elementos testaram positivo para a COVID-19. Rapidamente o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios, e, no decorrer do dia de hoje, novos testes foram feitos para avaliar o ponto de situação neste momento.Como tal, enquanto se aguarda pelo resultado da nova série de testes, o FC Paços de Ferreira garante o cumprimento de todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde nestas situações, de forma a proteger todo o grupo e os que o rodeiam.Mais se informa que o jogo de preparação agendado para sexta-feira (16 de julho) com o SL Benfica foi cancelado."