P. Ferreira sem dois titulares nos convocados para jogo com Boavista

O treinador do Paços de Ferreira deu a conhecer os 20 eleitos para o jogo deeste sábado com o Boavista, da terceira jornada da Liga NOS, numa lista sem Ricardo Ribeiro e Douglas Tanque.O guarda-redes luso e o avançado brasileiro foram titulares nos três jogos oficiais realizados até ao momento pelo Paços, dois para o campeonato e um na Taça da Liga, mas agora ficaram de fora das opções do técnico.Ricardo Ribeiro e Douglas Tanque não constam sequer da lista de lesionados, na qual figuram os reforços brasileiros Kevem e Getúlio.O extremo brasileiro Uilton, igualmente presente nos três jogos já realizados, também ficou de fora das opções do técnico Filipe Rocha, que alargou os convocados para 20 elementos, numa lista que marca as estreias do guarda-redes Marco Ribeiro e do avançado Dadashov e os regressos de Yago e Bernardo Martins, após castigo.Pacenses e boavisteiros vão defrontar-se pela 15.ª vez no Bessa para o principal campeonato luso, num histórico de resultados favorável aos axadrezados, com oito triunfos, o último dos quais em 2017/18 (1-0), contra apenas duas vitórias dos castores.O Boavista, terceiro classificado, com os mesmos quatro pontos de Sporting e Portimonense, e Paços de Ferreira, 18.º e último classificado, sem qualquer ponto, defrontam-se hoje no estádio do Bessa, a partir das 21:30, em jogo da terceira jornada da I Liga.: Simão Bertelli e Marco Ribeiro.: Bruno Santos, Oleg, Marco Baixinho, André Micael, Maracás e Bruno Teles.: Diaby, Luiz Carlos, André Leão, Pedrinho, Rafael Gava, Bernardo Martins e Matchoi.: Hélder Ferreira, Yago, Murilo, Dadashov e Diogo Almeida.