P. Ferreira vai a Inglaterra realizar um particular com o Leeds

Depois de realizar dois particulares esta quarta-feira, frente ao Rio Ave e ao Marítimo, o P. Ferreira tem mais um jogo de preparação no horizonte e este será de grande nível, contra... o Leeds. A formação de Pepa e a turma de Bielsa têm duelo marcado para este sábado, pelas 13 horas, no Thorp Arch, centro de treinos do emblema inglês.





A informação foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada pelo nosso jornal. A comitiva pacense, refira-se, viaja esta sexta-feira para Inglaterra e regressa no sábado, dia do jogo. Esta hipótese já era conversada pelos dois clubes há alguns dias, mas só ficou fechada depois de um parecer positiva da UEFA e na sequência do levantamento das restrições em Inglaterra.