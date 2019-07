P. Ferreira vence Al Nassr em encontro particular

O Paços de Ferreira venceu esta quarta-feira o Al Nassr, campeão saudita treinador pelo português Rui Vitória, por 1-0, no último ensaio da formação da Liga NOS antes do arranque oficial da época 2019/20.O único golo deste particular foi anotado pelo central brasileiro Maracás, aos 86 minutos, a emendar na pequena área um livre lateral da direita.O técnico Filó repetiu os 10 jogadores de campo que alinharam em Moreira de Cónegos, no último particular (derrota por 1-0), entregando a baliza ao recente reforço Simão Bertelli, substituto de Ricardo Ribeiro, numa indicação do que pode ser a equipa pacense nos primeiros jogos oficiais da temporada.O Paços foi quase sempre mais dominador e dispôs das melhores situações de golo no primeiro tempo, tendo Douglas Tanque como protagonista. Num primeiro lance, o avançado brasileiro surgiu isolado por Bruno Santos, mas rematou ao lado, marcando depois, com um ligeiro desvio na área, mas o lance seria anulado por posição irregular.Muito aplaudido no regresso a Paços, Rui Vitória escondeu da comunicação social o 'onze' do campeão saudita em título, a pensar na supertaça frente à equipa orientada pelo também português Paulo Sérgio, conseguindo ter mais presença no meio campo contrário no segundo tempo, capitalizando as menores rotinas do novo onze pacense.Os sauditas chegaram mesmo a enviar duas bolas aos 'ferros', aos 60 minutos, mas não lograram marcar, ao contrário dos pacenses, que chegaram à vantagem por Maracás, perto do fim de um ensaio que marcou ainda as estreias dos reforços brasileiros do Paços Rafael Gava e Yago.Na semana que marca a participação oficial dos portugueses na Taça da Liga, no sábado, diante do Estoril Praia, da 2.ª Liga, o Paços jogou de início com Simão Bertelli, Bruno Santos, Marco Baixinho, Maracás, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Uilton, Pedrinho, Bernardo Martins e Douglas Tanque.Jogaram ainda James, Jorge Silva, André Micael, Oleg, André Leão, Rafael Gava, Ibrahim, Fatai, Matchoi, Yago, Vasco Rocha, Diogo Almeida e Ayongo.