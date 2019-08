O primodivisionário P. Ferreira venceu este domingo no reduto do União de Paredes, por 1-0, em jogo particular, que serviu de apresentação da formação do Campeonato de Portugal aos associados.





Filó, que já treinou a formação paredense no início da carreira, alinhou sem os titulares que venceram no sábado o Estoril, nos penáltis, na segunda fase da Taça da Liga, mas o Paços conseguiu vencer graças a um golo de Diogo Almeida, assistido por Fatai, na reta final do encontro.Este jogo particular assinalou ainda a estreia pelos pacenses do mais recente reforço, o avançado brasileiro Getúlio.