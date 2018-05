O @fcpf acordou mutuamente com o treinador João Henriques o término do seu contrato, que era válido até 06/2019. O @fcpf agradece a disponibilidade, empenho e profissionalismo demonstrados pela equipa técnica ao serviço do Clube desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro. pic.twitter.com/1H3C9xie8R