Paços de Ferreira afasta João Pedro e Sualehe do grupo de trabalho

João Pedro e Sualehe vão ficar afastados dos trabalhos do plantel do Paços de Ferreira por, alegadamente, terem violado as regras de confinamento em vigor para combater a propagação da pandemia.

A SDUQ do P. Ferreira aguarda a decisão do tribunal para tomar medidas disciplinares e o afastamento imediato terá que ver com a imprudência demonstrada pelos dois jogadores, que poderia colocar em causa a saúde dos restantes elementos do plantel. Esta medida preventiva implica o afastamento imediato para os próximos treinos, ficando o regresso aos trabalhos dependente das medidas disciplinares que a SDUQ venha a aplicar nos próximos dias.

Ontem de manhã, à saída do tribunal de Esposende, o advogado que os representa referiu não existir matéria que possa apontar ao crime de desobediência. "Foram ouvidos em sede de inquérito, vamos aguardar por uma decisão do Ministério Público. Não foi perpetrado qualquer tipo de crime. Estão arrependidos, com certeza. Não há motivos para se falar em crime, ainda não foram notificados, é inconstitucional falar em qualquer enquadramento de crime de desobediência", referiu Tiago Morgado à RTP, concluindo não haver matéria para julgamento.

O P. Ferreira emitiu esta manhã um comunicado a confirmar que João Pedro e Sualehe foram identificados, estando a aguardar pela "decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento", referiu em comunicado.

Recorde-se que João Pedro, por ser reincidente, foi detido na madrugada deste domingo por estar numa festa ilegal com cerca de 30 pessoas. David Sualele foi notificado pela ilegalidade.