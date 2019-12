Paços de Ferreira assegura empréstimo de Stephen Eustáquio

O Paços de Ferreira oficializou esta quinta-feira o médio Stephen Eustáquio como o primeiro reforço de inverno da equipa da Liga NOS, por empréstimo do Cruz Azul, do México, até ao final da temporada.

"O FC Paços de Ferreira conta com um novo reforço para esta temporada. O médio Stephen Eustáquio chega à Capital do Móvel por empréstimo do Cruz Azul, do México, clube que adquiriu o seu passe no início do ano", informa o Paços de Ferreira, numa nota informativa partilhada nas suas redes sociais.

Antes de rumar ao continente americano, Stephen Eustáquio, de 22 anos, representou o Desportivo de Chaves, clube pelo qual realizou 45 jogos e marcou dois golos. Em Portugal, Eustáquio jogou ainda por Torreense e Leixões, tendo feito a sua formação no clube Os Nazarenos e na União de Leiria.

O agora médio do FC Paços de Ferreira foi internacional pela seleção portuguesa de sub-21 e atualmente representa a seleção do Canadá, país onde nasceu, tendo feito este ano a sua estreia pelo conjunto canadiano.

Na chegada ao Paços de Ferreira, o novo reforço para o meio campo pacense terá afirmado que está "muito feliz por regressar a Portugal e por representar um grande clube como o Paços".

"Sempre gostei do Paços, é um clube histórico, é um clube bem conhecido em Portugal. Só os defrontei, nunca joguei cá, nem na formação, mas estou muito feliz por estar aqui e sou mais um para ajudar", acrescentou o jogador citado pelo clube.

Eustáquio vai representar o Paços de Ferreira até ao final da temporada, sendo o primeiro de vários reforços anunciados para a equipa treinada por Pepe na reabertura do mercado de transferências, no mês de janeiro de 2020.