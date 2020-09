Paços de Ferreira com saldo negativo antes da viagem a Leeds

Ontem houve vários embates de 1ª Liga e dois envolveram o P. Ferreira. Os castores defrontaram o Rio Ave, de manhã, e foram derrotados por 2-1, e voltaram a medir forças com um emblema do principal escalão à tarde, contra o Marítimo, confronto que também perderam, mas por 1-0.

No jogo com os vila-condenses, na Capital do Móvel, os castores entraram praticamente a perder e logo a dobrar. Bruno Moreira, aos 15’, fez o 1-0 de penálti e Carlos Mané fez o segundo no minuto seguinte. Bruno Costa, aos 82’, reduziu para os pacenses, também de penálti. À tarde, a formação de Pepa foi batida pelo Marítimo, com um golo solitário de Joel, aos 40’, a fazer toda a diferença.

Um saldo negativo para o P. Ferreira antes de um duelo de grande nível. É que a equipa pacense tem um embate com o Leeds, esta época na Premier League, agendado para sábado, em Thorp Arch, centro de treinos dos ingleses. Esta hipótese vinha sendo trabalhada há dias entre os dois clubes mas só ficou fechada depois de um parecer positivo da UEFA e na sequência do levantamento das restrições em Inglaterra.

Getterson destaca trabalho

O momento da equipa mereceu elogios de Getterson, que falou à Marítimo TV antes de defrontar os pacenses. “Estamos a adaptar-nos às ideias do treinador e o trabalho está a ser muito forte.”