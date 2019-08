Paços de Ferreira empresta avançado Ayongo ao Mafra

O Paços de Ferreira, da Liga NOS, acordou a cedência do avançado ganês Ayongo ao Mafra até ao final da temporada, oficializou hoje o clube do segundo escalão nas suas redes oficiais."A SDUQ do Clube Desportivo de Mafra informa que chegou a acordo com o Paços de Ferreira para a cedência a título de empréstimo por uma temporada do avançado ganês, de 22 anos, Ayongo", pode ler-se na nota informativa.O futebolista ganês sagrou-se campeão nacional da segunda divisão pelo Paços de Ferreira na época passada, contribuindo com quatro golos em 14 jogos realizados no campeonato da II Liga, mas esta temporada perdeu ainda mais espaço no plantel, pelo que o empréstimo afigurava-se como o cenário mais provável, como veio a acontecer.No Mafra, Ayongo vai reencontrar Diego Medeiros, antigo jogador do Paços de Ferreira, clube pelo qual já passou também o atual treinador do Mafra, Vasco Seabra.