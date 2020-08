Paços de Ferreira estabelece parceria com franceses do Reims por três anos

A equipa portuguesa do Paços de Ferreira e os franceses do Reims estabeleceram uma parceria válida por três temporadas, visando o crescimento dos dois emblemas, confirmou esta quarta-feira em comunicado o clube.

"O FC Paços de Ferreira chegou a acordo com o Stade de Reims para o estabelecimento de uma parceria entre as partes, com a duração de três temporadas", informa o clube pacense.

Nesta publicação partilhada nas suas redes sociais, o Paços de Ferreira lembra que o emblema da cidade de Reims é uma das principais instituições desportivas francesas, contabilizando no seu palmarés seis títulos de campeão nacional, tendo garantido a presença na Liga Europa, após ter terminado na época passada a Ligue 1 no quinto lugar.

"Com este passo, o FC Paços de Ferreira cria uma primeira ponte de ligação à Europa com o intuito de aumentar a sua reputação e reconhecimento internacional", acrescenta o emblema pacense, chamando ainda a atenção para a presença de muitos concidadãos em território francês e desta forma poder "aproximar o Paços daqueles que continuam a viver o clube, mesmo à distância".

O acordo agora firmado vai "permitir desenvolver sinergias, tanto a nível desportivo como ao nível organizacional, sendo esta parceria vista por ambos os clubes como uma oportunidade de crescimento".