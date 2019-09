Paços de Ferreira goleia equipa sub-19 em jogo-treino

A equipa principal do P. Ferreira defrontou e venceu este sábado a formação de sub-19 por 5-1, com um bis do, no primeiro ensaio do técnico Pepa antes do regresso da Liga NOS.Hélder Ferreira inaugurou o marcador, mas Foz Coa ainda igualou para a formação júnior, antes do avolumar do resultado, iniciado por um autogolo dos sub-19 antes de Welthon, que fecharia, depois, o resultado com o quinto golo, e Pedrinho marcarem para a equipa principal.Pepa, substituto de Filipe Rocha no comando técnico do Paços, viu-se privado de vários elementos, entre gestão de esforço (Luiz Carlos), lesões (Kevem recupera de uma entorse) e seleções (Diogo Almeida está nos sub-20 de Portugal, Oleg representa a Moldávia e Dadashov está ao serviço do Azerbeijão), e ainda viu Maracas sair com queixas no decorrer do ensaio.Jogaram de início Ricardo Ribeiro, na baliza, Jorge Silva, Maracás, André Micael e Bruno Teles, na defesa, Diaby, Rafael Gava e Bernardo Martins, no meio campo, Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Yago, no ataque.