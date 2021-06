Paços de Ferreira inicia temporada a 21 de junho

O Paços de Ferreira, quinto classificado da 1.ª Liga em 2020/21, inicia os trabalhos da nova época a 21 de junho, realizando a pré-temporada nas suas instalações, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte do emblema nortenho.

O grupo de trabalho agora sob a orientação de Jorge Simão, que substituiu Pepa, apresenta-se na manhã de 21 de junho, às 09:30, dedicando os dois primeiros dias à realização de exames médicos, seguindo-se o trabalho de campo habitual na pré-temporada, a realizar nas instalações do clube pacense.

Estão previstos sete jogos de preparação, num calendário ainda por fechar, até ao primeiro jogo oficial da temporada 2021/22, previsivelmente no dia 31 de julho, para a Taça da Liga, que adotará um novo formato.

O mês de agosto será exigente, com a realização de um mínimo de seis encontros oficiais, quatro dos quais para a 1.ª Liga (em 08, 15, 22 e 29). Se a equipa for bem-sucedida na terceira pré-eliminatória da nova competição europeia, a Liga Conferência Europa, com jogos em 5 e 12, terá, também, de disputar o respetivo playoff, numa eliminatória marcada para 19 e 26 de agosto.

O médio Stephen Eustáquio e o avançado Douglas Tanque, duas das figuras do último campeonato, têm contrato com o emblema pacense, mas existe a possibilidade de rumarem a outras paragens.

Outro dos dossiers por fechar tem que ver com Pedro Rebocho, João Amaral e Luther Singh, jogadores que estavam cedidos e que o Paços vai ter de renegociar para continuar (como pretende) a contar com eles, sendo certo que o meio campo, por força da saída de Bruno Costa, cedido pelo Portimonense, e, previsivelmente, de Eustáquio será o setor preferencial a reforçar.

Os seguintes jogadores têm contrato com o P. Ferreira: Jordi e José Oliveira (guarda-redes), Fernando Fonseca e Jorge Silva (defesa direitos), Marcelo, Maracás e Marco Baixinho (centrais), David Suahele (defesa esquerdo), Daby, Luiz Carlos, Matchoi, Ibrahim, Cristian Parano e Stephen Eustáquio (médios), UIlton, Hélder Ferreira, Lucas Silvas e Adriano Castanheira (extremos), Douglas Tanque, João Pedro e Dor Jan (avançados).

Regressam após empréstimo: Simão Rocha (Real), Lima e Luís Bastos (FC Felgueiras 1932), Bernardo Martins (Sporting da Covilhã) e Pedro Martelo (Badajoz).

Deixaram o clube: Michael Fracaro (guarda-redes), Pedro Marques (defesa), Bruno Costa e Martín Calderón (médios).