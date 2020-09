Paços de Ferreira joga particular em Leeds sem Luther Singh

O reforço Luther Singh é a principal ausência na comitiva do Paços de Ferreira que vai jogar, no sábado, em Inglaterra, frente ao histórico Leeds United, recém-promovido à Premier League, em encontro particular de futebol.

O extremo sul-africano cedido ao Paços de Ferreira pelo Sporting de Braga, e um dos nove reforços já assegurados pelo emblema nortenho, não integra a comitiva pacense em Inglaterra devido a problemas burocráticos, relacionados com o visto.

Esta situação também afastou dos convocados o médio nigeriano Ibrahim, que na época passada esteve cedido ao Arouca, do Campeonato de Portugal.

Jorge Silva, a recuperar de cirurgia, e os ex-juniores Zé Oliveira (guarda-redes) e Nuno Lima, central que deverá ser emprestado a um clube do Campeonato de Portugal, também ficaram de fora da lista de 22 jogadores que viajam hoje para o norte de Inglaterra, defrontando no sábado, às 13h00, o Leeds, no seu centro de estágio.

O Paços de Ferreira, que ainda procura no mercado uma alternativa a Jorge Silva, para o lado direito da defesa, começa a resolver a situação dos excedentes, sendo já conhecidos os destinos dos avançados Ayongo (Académico de Viseu) e Fatai (Varzim), e ainda do guarda-redes Marco Ribeiro (União de Paredes).

As saídas destes três elementos acontecem a título definitivo, o que, em princípio, não deverá acontecer com o médio Bernardo Martins, atualmente a treinar com o plantel, mas que deve ser novamente cedido, depois de ter representado o Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga, na época passada.