Paços de Ferreira oficializa continuidade de João Amaral

O Paços de Ferreira, daLiga NOS, deu esta sexta-feira as boas-vindas ao avançado João Amaral, garantida a renovação do empréstimo por parte dos polacos do Lech Poznan.

O emblema nortenho oficializou esta continuidade nas redes sociais, com a colocação de uma foto do jogador legendada por uma pergunta retórica: "Dispensa apresentações, certo?"

João Amaral, de 28 anos, chegou à Capital do Móvel no mercado de janeiro, por empréstimo do Lech Poznan, e foi um elemento importante na recuperação classificativa da equipa lusa, participando em 20 encontros e anotando um golo.

A continuidade de João Amaral vem aumentar as soluções ofensivas de Pepa, que o poderá utilizar numa faixa lateral ou numa posição mais central, a 10, como também chegou a acontecer durante a segunda parte da temporada.

O Paços de Ferreira garantiu até ao momento oito reforços: os guarda-redes Michael (cedido pelo Atlético Mineiro, do Brasil) e Jordi (ex-Vasco da Gama, Brasil), os médios Bruno Costa (emprestado pelo Portimonense) e Martin Calderón (cedido pelo Real Madrid).

Foram ainda contratados os avançados Luther Singh (emprestado pelo Sporting de Braga), Lucas Silva (ex-Flamengo, Brasil), João Pedro (ex-Vitória de Guimarães) e Pedro Martelo (ex-Deportivo, Espanha).