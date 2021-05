Paços de Ferreira oficializa contratação de Jorge Simão

O Paços de Ferreira anunciou esta quinta-feira a chegada de Jorge Simão para a próxima temporada, informação que já tinha sido avançada por Record em tempo oportuno. O técnico de 44 anos prepara-se para suceder a Pepa, treinador que irá rumar ao Vitória de Guimarães, e o anúncio não podia ter sido mais original.





Paulo Meneses, presidente do emblema da Capital do Móvel, é quem inicia o vídeo com uma mensagem de despedida a Pepa. "[Pepa] entendeu que o vínculo deveria terminar no final desta época. A mesmíssima elevação com que o treinador foi contratado é, também, com a mesmíssima elevação que os caminhos a partir de agora se vão separar", atirou o líder dos pacenses.De seguida, é a vez da mascote do clube entrar em cena e traçar o perfil ideal do treinador sucessor. Entre vários tópicos colocados em post-it na parede, Castor dá, por fim, as boas-vindas a Jorge Simão.