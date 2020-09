Paços de Ferreira pede aos adeptos para regularizarem as suas quotas

O P. Ferreira lançou um apelo aos associados para regularizarem as suas quotas, em função da queda abrupta deste tipo de receita nos últimos meses. “O desejo do clube é voltar a receber adeptos no Estádio Capital do Móvel. É neste sentido que continuamos a lutar, reforçando a ideia de que, com as devidas medidas de segurança e higiene, o futebol tem condições para voltar a receber adeptos, tal como aconteceu nas touradas, nos comícios políticos ou em atividades religiosas”, referiu o clube, vincando que “a receita de quotas pagas” neste momento “equivale apenas a 10 por cento da receita conseguida no período homólogo” de 2019.

No campo desportivo, Lucas Silva está recuperado, enquanto Bertelli, Jorge Silva e Sualehe se mantêm de fora.