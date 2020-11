Paços de Ferreira preparado para ir a jogo em Moreira de Cónegos: «O grupo está focado»

O Paços de Ferreira está preparado para defrontar o Moreirense, na 7.ª jornada da Liga, disse esta sexta-feira o treinador adjunto Samuel Correia, assegurando não haver indicações sobre o adiamento do jogo marcado para sábado.

Numa semana dominada pelas notícias de um foco de infeção por pelo novo coronavírus no Moreirense envolvendo a maioria dos elementos do plantel, mas também da equipa técnica e estrutura, sobravam as dúvidas sobre a realização do jogo em Moreira de Cónegos, no sábado, e Samuel Correia, que substituiu na conferência de antevisão o técnico principal do Paços, Pepa, que cumpre castigo, adiantou a informação disponível.

"Somos sensíveis a esta situação, que a todos pode tocar, mas não temos indicação de que não há jogo. Vamos sabendo das coisas pelo que vamos lendo. O grupo está focado e preparado para o jogo, como sempre", disse Samuel Correia.

O treinador adjunto do Paços de Ferreira deu conta de "uma semana normal de trabalho" e confirmou os preparativos para um fim de semana com competição, incluindo a realização dos habituais testes de despistagem, cujos resultados deram negativos.

"Fizemos a observação ao Moreirense, como é habitual com os adversários que defrontámos, embora olhando sempre mais para nós, procurando capitalizar esses bons momentos (da vitória diante do FC Porto, por 3-2, na última jornada)", acrescentou o técnico.

Samuel Correia frisou que "o grupo atravessa um momento bom", com sete pontos somados nos últimos três encontros, e assegurou que o Paços prefere sempre jogar 11 contra 11 a ganhar eventualmente jogos na secretaria.

Douglas Tanque continua com problemas físicos e volta a falhar o jogo, numa lista de indisponíveis extensiva aos também lesionados Simão Bertelli, Jorge Silva e David Suahele.

Paços de Ferreira e Moreirense repartem o oitavo lugar, com oito pontos, e, de acordo com a calendarização de jogos da sétima jornada, devem defrontar-se no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no sábado, a partir das 15:30.