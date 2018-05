Continuar a ler

O pedido de esclarecimentos estendia-se às duas últimas temporadas e versava também aspetos da política financeira do Paços, mas o requerimento não cumpria todos os requisitos estatutários e, por isso, para explicar as irregularidades, a MAG solicitou uma reunião com uma delegação de subscritores, a quem foi dada a oportunidade de apresentar um novo requerimento, o que veio a suceder."Na sequência da reunião, chegaram aos nossos serviços no dia 28 de maio, segunda-feira, dois requerimentos devidamente subscritos por um número necessário de associados (o n.º 3 do Art.º 24.º dos Estatutos do Paços de Ferreira, estipula que o pedido de uma AG seja feito por 20 associados efetivos). O primeiro solicitando a anulação do pedido apresentado em 19 de maio, e o segundo a solicitar a realização de uma AG Extraordinária com uma ordem de trabalhos distinta", pode ler-se no documento.A MAG acrescenta que deu provimento ao pedido e confirmou a convocação de uma AG para 14 de junho, mas a ordem de trabalhos ainda não foi conhecida.Os sócios do Paços de Ferreira que requereram a marcação de uma AG Extraordinária solicitam esclarecimentos sobre as últimas épocas.