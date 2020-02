Paços de Ferreira sem Diaby na receção ao Famalicão

O médio Diaby, que está castigado, protagoniza a principal alteração aos convocados do Paços de Ferreira, hoje divulgados, para a receção ao Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.

O médio pacense viu o nono cartão amarelo da temporada na derrota diante do Marítimo (3-0), na última jornada, e vai falhar a receção ao Famalicão, numa lista de convocados agora limitada a 19 elementos.

Além de Diaby, o técnico pacense também não vai contar com o extremo brasileiro Murilo, por opção técnica, mas, em contrapartida, fez regressar ao lote de eleitos o médio Vasco Rocha, mantendo-se, como vem sendo habitual com Pepa, três guarda-redes entre os convocados.

Bruno Santos é o único elemento do plantel aos cuidados do departamento médico do clube e, por isso, também não será opção para o jogo que oporá pela oitava vez Paços e Famalicão para o principal campeonato.

Os famalicenses somam cinco triunfos, contando ainda com a vantagem moral de esta época já terem ganho aos pacenses em duas ocasiões, para o campeonato (3-2) e para a Taça de Portugal (1-0).

O Paços de Ferreira, que é 16.º na tabela com 16 pontos, defronta o Famalicão, sexto classificado com 33, no Estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 15:00, num jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

Defesas: Marco Baixinho, Jorge Silva, Oleg, Maracás, Marcelo e Bruno Teles.

Médios: Stephen Eustáquio, João Amaral, Pedrinho, Luiz Carlos e Vasco Rocha.

Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Uilton, Denilson e Adriano Castanheira.