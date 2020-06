Paços de Ferreira testa negativo à Covid-19 antes do jogo com Rio Ave

O plantel do Paços de Ferreira voltou a testar negativo à Covid-19, no penúltimo teste antes de defrontar o Rio Ave, estando confirmadas quatro ausências para o jogo da 25.ª jornada da Liga NOS.

Fonte do clube pacense adiantou à Lusa que o plantel do Paços de Ferreira deu negativo nos testes à covid-19 realizados na quinta-feira, na penúltima bateria de testes antes do regresso à competição, frente ao Rio Ave, no domingo.

Depois desta terceira ronda de despistagem ao novo coronavírus, realizada nas 72 horas anteriores a cada jogo, o plantel pacense irá ser novamente testado no sábado, véspera do regresso à competição, cumprindo o que foi estipulado pela Direção-geral da Saúde (DGS).

Para o jogo com o Rio Ave, no domingo, no fecho da 25.ª jornada do principal escalão, o técnico pacense não vai poder contar com quatro elementos, um deles (Simão Bertelli) até ao final da competição.

O guarda-redes brasileiro fez uma rotura do tendão de Aquiles durante os treinos em confinamento, foi operado e não volta a jogar mais esta temporada.

O extremo Adriano Castanheira, com um problema muscular, e o lateral esquerdo Oleg, a cumprir um jogo de suspensão, também vão ficar de fora, numa lista de impedimentos extensiva ao extremo brasileiro Murilo, cedido pelos vila-condenses.

Na classificação, o Paços, em 16.º lugar, está no limite da permanência, com 22 pontos, enquanto o Rio Ave é sétimo, com 38.

O jogo realiza-se em Vila do Conde, no domingo, a partir das 21h00, e terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Lisboa.