Paços de Ferreira vai a Guimarães sem Welthon e André Micael

A ausência de Welthon, cedido pelo Vitória de Guimarães, é a principal nota da lista de convocados do Paços de Ferreira, este sábado divulgados, para o jogo da sétima jornada da Liga NOS, no domingo, em Guimarães.O avançado brasileiro regressou a Paços no fecho do mercado, foi titular em Famalicão (derrota por 4-2) e frente ao Desportivo das Aves (vitória por 2-1), mas não vai poder defrontar o Vitória de Guimarães, que o cedeu e com quem tem contrato, sendo a principal ausência entre os eleitos de Pepa.Além de Welthon, o técnico pacense, que mantém a tendência de convocar 19 elementos, também não vai poder contar com o central André Micael, expulso por acumulação de cartões amarelos diante do Aves.Para os seus lugares, Pepa convocou o lateral Jorge Silva e o extremo Yago, repetindo, por outro lado, a confiança no médio Vasco Rocha, pela segunda vez convocado.Bernardo Martins é o único elemento do plantel entregue aos cuidados do departamento médico, não integrando, também, os convocados Marco Ribeiro (guarda-redes), Kevem (defesa), Matchoi (médio) e Diogo Almeida (avançado), todos por opção.No histórico de confrontos entre Paços e Guimarães, os pacenses têm ligeiro ascendente nos jogos disputados na 'cidade berço', com seis vitórias contra cinco dos minhotos, num total de 19 confrontos para o principal campeonato.O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com quatro pontos, defronta o Vitória de Guimarães, sexto, com nove, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 16:00 de domingo, em jogo da sétima jornada da I Liga.Simão Bertelli e Ricardo Ribeiro.Bruno Santos, Jorge Silva, Oleg, Marco Baixinho, Maracás e Bruno Teles.Diaby, Luiz Carlos, Pedrinho, Rafael Gava e Vasco Rocha.Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Uilton, Murilo, Yago e Dadashov.