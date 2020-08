Paços de Ferreira vence Sp. Braga B no primeiro ensaio para 2020/21

O Paços de Ferreira venceu este sábado na receção ao Sp. Braga B por 3-1, com um bis de Douglas Tanque, no primeiro ensaio de preparação para a temporada 2020/21.

O avançado brasileiro e melhor marcador da equipa em 2019/20, com 11 golos marcados só na Liga NOS, foi a figura deste particular, ao assinar dois golos no segundo tempo, numa altura em que se registava um empate (1-1), fixando o resultado final.

Além de Douglas Tanque, recém-chegado de férias e com apenas um treino realizado, marcaram Hélder Ferreira, que inaugurou o marcador para a formação pacense, e, no arranque da segunda parte, Vítor Oliveira, para os bracarenses, na transformação de uma grande penalidade.

O técnico pacense iniciou o encontro com quatro reforços (Bruno Costa, Lucas Silva, João Pedro e Luther Singh), fazendo alinhar Marco Ribeiro, na baliza, Hélder Ferreira, Pedro Marques (após empréstimo), Marco Baixinho e Oleg, na defesa, Diaby, Bruno Costa e Matchoi, a meio campo, e ainda as novidades Lucas Silva, João Pedro e Luther Singh, no ataque.

Jogaram ainda: Zé Oliveira, Uilton, Marcelo, Nuno Lima, Simão Rocha, Adriano Castanheira, Ibrahim, Luiz Carlos, Ayongo e Douglas Tanque.

Com este ensaio, a formação pacense conclui o primeiro ciclo de treinos após o regresso das férias, folgando no domingo, estando o regresso ao trabalho marcado para segunda-feira.