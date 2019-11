Paços de Ferreira volta a contar com Maracás para receção ao Tondela

O central brasileiro Maracás recuperou de lesão e voltou a integrar os convocados do Paços de Ferreira, este sábado divulgados, para a receção ao Tondela, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, no domingo.

Maracás falhou os dois últimos jogos do campeonato, por lesão, e a sua reintegração nos convocados do Paços vem aligeirar os problemas do técnico para o eixo da defesa, em função das ausências de Marco Baixinho e André Micael, também por problemas físicos.

Ao central brasileiro junta-se o médio Bernardo Martins entre as novidades nos 19 eleitos de Pepa, numa lista que mantém três guarda-redes e da qual saem Vasco Rocha, por opção, André Micael, por lesão, e Diaby, que frente ao Belenenses SAD (derrota por 1-0), na última jornada, viu o quinto cartão amarelo no campeonato e vai cumprir um jogo de suspensão.

Os pacenses nunca venceram em casa a formação viseense para a I Liga, num histórico de confrontos claramente favorável aos beirões, vencedores por duas vezes, registando-se ainda um empate.

O Paços de Ferreira, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da classificação, em zona de descida, com cinco pontos, defronta o Tondela, sétimo classificado, com 15, no estádio Capital do Móvel, a partir das 15:00 de domingo.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

- Defesas: Bruno Santos, Jorge Silva, Oleg, Maracás e Bruno Teles.

- Médios: Luiz Carlos, Pedrinho, Rafael Gava e Bernardo Martins.

- Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Welthon, Uilton, Yago, Murilo e Dadashov.