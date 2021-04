Paulo Meneses assume recandidatura à presidência do P. Ferreira

Paulo Meneses assumiu que irá avançar para um novo mandato na presidência do P. Ferreira, confirmando-se a assim a notícia avançada por Record a 19 de março passado.





"Tive três reuniões para discutir esta questão. Posso dizer que decidi no último sábado e tenho prazer de assumir a decisão. Serei candidato a presidente por mais dois anos", afirmou Paulo Meneses, em declarações a um jornal local, tendo ainda admitido uma certa hesitação na hora de decidir sobre a recandidatura a um novo ciclo na presidência.Paulo Meneses, recorde-se, ocupa o cargo desde 2014, ano em que rendeu Carlos Barbosa quando este deixou o cargo no decurso do mandato. Meneses venceu, posteriormente, as eleições de 2015, 2017 e 2019. Nos últimos dois anos assumiu, também, a presidência da SDUQ.O ato eleitoral será a 1 de maio – hora e local serão anunciados após a divulgação do calendário de jogos da 30ª jornada da Liga NOS –, sendo que a apresentação de listas decorrerá até às 19 horas do próximo dia 23.