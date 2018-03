A confusão que se verificou após o final do jogo com o FC Porto ofuscou o brilharete conseguido pelo P. Ferreira, a primeira equipa a derrotar os dragões nas competições nacionais esta época. Paulo Meneses, presidente do clube, lamentou o episódio em que Sérgio Conceição deixou João Henriques de mão estendida, já depois de o ter acusado de antijogo."A atitude que teve é lamentável, não pode acontecer", referiu, a Record, Paulo Meneses, que, no entanto, aceita a existência de algumas atenuantes na conduta do técnico azul e branco. "Não tenho dúvidas que a sua reação agora seria outra e que a posição dele não seja aquela que manifestou depois do jogo. Acredito nisso, porque conheço minimamente o Sérgio Conceição, para perceber que é alguém feito de valores, mas tem um temperamento muito próprio e especial pela sua personalidade", justificou.Sobre a vitória conquistada, Paulo Meneses considera ter sido inteiramente justa... e sem casos: "Não vi ninguém falar de uma coisa que costuma ser comum no futebol português, que são as queixas da arbitragem. O João Henriques já disse tudo sobre este jogo, com respeito ao antijogo e às acusações sobre ele. Por isso, dizer mais do que já foi dito será desvalorizar uma vitória plena de mérito". Agora, o líder dos castores espera que o sucesso continue no próximo jogo. "Temos de ter capacidade para manter o que conseguiu frente ao FC Porto. Que esta vitória nos catapulte", concluiu.

Autor: José Santos