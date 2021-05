Paulo Meneses faz "balanço positivo" da época do P. Ferreira

Num longo texto na rede social Facebook, o presidente do P. Ferreira fez um "balanço positivo" da temporada que agora terminou, com o apuramento dos castores para a UEFA Conference League fruto do 5.º posto na Liga NOS, e projetou a próxima época com os cuidados que o novo desafio merece. Pelo meio, evocou a memória de saudoso Vítor Oliveira, falecido a 28 de novembro do ano passado, além de ter distribuído agradecimentos por diversas pessoas.





"Sim, terminou! Uma época que pode considerar se épica", considerou Paulo Meneses e prosseguiu assim: "Não é hora de vaidades nem tão pouco de ilusões. São momentos como estes que nos devem obrigar a refletir. São estes os momentos que nos devem iluminar para um futuro responsável. Dúvidas não restam que em setembro de 2019 fizemos uma aposta certa. Uma aposta/escolha criticada como toda e qualquer decisão. No futebol não existem unanimidades. Mas todos juntos soubemos ser família. Todos juntos sim. Isso deve ensinar nos a assim continuarmos no futuro. O balanço é claramente positivo"Entrando no campo dos agradecimentos, o presidente do Paços começou pela equipa técnica liderada por Pepa, passando depois pelos dirigentes e funcionários da SDUQ, sem esquecer o plantel: "Vocês fizeram história. Vocês são família. Senti isso a cada vitória e a cada derrota."Prosseguindo pelos sócios "que muito mais invisíveis se tornaram fundamentais num apoio à distância", também não deixou de agradecer à família de sangue, "aquela que compreende sem cobrar, que aceita sem questionar, que partilha comigo esta paixão por um clube único".E continuou assim: "Mas este é um momento de eternizar não apenas a classificação alcançada mas de prestar homenagem ao homem que marcou para sempre o nosso clube, o mister Vítor Oliveira estará para sempre nos nossos corações. Será para sempre um referência viva e eterna."Sobre o futuro, que é como quem diz a próxima época, Paulo Meneses alertou: "Mas agora temos 0 pontos! Agora temos o primeiro dia do amanhã. Uma Europa que nos espera. Um campeonato que tanto de nós vai exigir."O líder pacense vinca que "nenhuma vitória nos pode deslumbrar, como nenhuma derrota nos pode matar" para concluir assim: "Sei das dificuldades que nos esperam. Sei dos riscos e do grau de exigência imposto por nós sócios e por todo o futebol neste próximo ano, e por isso deixo aqui um pedido e um desejo: foi a nossa união que nos trouxe aqui, vamos acreditar, apoiar, unir! No futebol não vale tudo. Não pode valer. No futebol temos que saber ser responsáveis, cumpridores, sustentáveis, dignos das obrigações assumidas. Um novo campeonato e um novo mandato, ao serviço do nosso Paços. Não somos melhores que ninguém, somos apenas diferentes de todos. Somos PAÇOS. Obrigado, tudo farei para ser digno da vossa confiança!"