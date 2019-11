Paulo Meneses: «O P. Ferreira jamais assumirá responsabilidades para com Caetano»

Não haverá acordo entre o P. Ferreira e Caetano. A garantia é de Paulo Meneses, presidente dos castores, que reiterou a posição tomada pelo clube num comunicado, no qual o emblema da Capital do Móvel rejeitou as alegações do Sindicato e do próprio jogador que davam conta de um contrato que foi assinado pelo atleta."Não haverá acordo, porque o Paços de Ferreira jamais irá assumir quaisquer responsabilidades para com o Caetano, uma vez que não as tem", assegurou, ao líder pacense, antes de deixar um desafio ao avançado, quando questionado se tinha conhecimento do dito contrato."Desafio qualquer a encontrar um telefonema ou uma mensagem com o Caetano durante todo este tempo. Até que fui eu a exigir uma reunião com ele para dissipar quaisquer dividas após os boatos. Só no dia 11 de novembro é que contactei o Caetano via mensagem para lhe dar conhecimento e dizer-lhe que estava a ser lamentável o aproveitamento que nas redes sociais se fazia da sua imagem, através de perfis falsos. E nessa altura, o Rui Caetano lamentou e tentou justificar que não seria ele nessas mensagens, mais acrescentando que tais factos poderiam afetar os dois sem que um de nós tivesse qualquer responsabilidade. E desafio o Rui Caetano a partilhar, se quiser, as mensagens que trocou comigo tal como alegadamente o terá feito a propósito de outras mensagens", apontou.Paulo Meneses deixou ainda críticas a Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores. "O Paços de Ferreira não vai continuar a contribuir para a promoção daqueles que querem protagonismo e que não olham a meios nem a princípios para os atingir. À parte deste momento, nada mais tenho a acrescentar e, por uma questão de vontade e obrigação, serão prestadas todas as informações aos sócios que possam ainda ter dúvidas, quer pessoalmente, quer na Assembleia Geral, que estará para breve para apresentação do relatório e contas. Nunca fugirei das minhas responsabilidades", concluiu.