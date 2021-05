Paulo Meneses reeleito presidente do Paços de Ferreira e a olhar o futuro

Paulo Meneses foi reeleito presidente da direção do P. Ferreira para o próximo biénio, depois de vencer as eleições que se realizaram ontem com 98,6 por cento dos votos. Marcaram presença 292 associados, num universo de 1.025 com capacidade de voto, que deram a vitória com apenas 3 boletins em branco e um nulo.

Paulo Meneses, que apresentou a única lista, manifestou a satisfação pela adesão dos sócios ao ato eleitoral neste período de pandemia e referiu os objetivos que pretende alcançar nos próximos dois anos, que passam pela permanência no principal escalão e a criação de uma equipa de sub-23, para entrar em competição já a partir da próxima temporada.

"Será importante para o crescimento da formação e para manter em atividade competitiva os jogadores do plantel principal que jogam menos", justificou o presidente, que vai ainda apostar forte no melhoramento das infraestruturas: "Pretendemos construir um gimnodesportivo para acolher a nossa modalidade de futsal e criar estruturas para poder ter os nossos jovens da formação e viver, quiçá, no próprio estádio."

O atual 5º lugar do P. Ferreira na Liga NOS abre boas perspetivas de uma presença nas provas da UEFA na próxima temporada. Apesar de não ter sido um objetivo assumido no início da época, Paulo Meneses não pretende perder o comboio. "Sempre tivemos o objetivo da permanência, mas enche-nos de orgulho perceber que temos uma classificação neste momento que nos permite ir às competições europeias", referiu, prometendo dignificar o clube e o país.