Paulo Meneses "sem reação" com morte de Vítor Oliveira: «Futebol foi ingrato com ele»

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, não escondeu a emoção ao falar de Vítor Oliveira com quem trabalhou. No dia da morte do treinador, Meneses recordou quem "conseguia agregar toda a gente pela forma simples que via o futebol".





"Deixa-me a pensar na vida. Foi um homem com quem tive o prazer de trabalhar e partilhar uma amizade. É o meu pai do futebol. Estou sem reação. Era uma pessoa que conseguia agregar toda a gente pela forma simples que via o futebol, com o fazer acreditar, além das sua qualidade técnicas como treinador. Era independente, não era uma pessoa de feitio fácil, com uma personalidade vincada. O futebol foi ingrato com ele, nunca teve oportunidade de treinar ao mais alto nível" afirmou à Sport TV, terminando emocionado: "É muito cruel. Não é justo..."