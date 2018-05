Está confirmado o regresso de Vítor Oliveira ao Paços de Ferreira, 27 anos depois de o experiente treinador, de 63 anos, ter colocado o clube pela primeira vez na 1.ª Liga. O anúncio foi feito ontem num breve apontamento nas redes sociais que confirma o desfecho há muito esperado. A escolha do ‘rei das subidas’ é uma aposta do presidente Paulo Meneses, que vê em Vítor Oliveira o elemento fundamental para recolocar o P. Ferreira no principal escalão português, tendo em conta a sua experiência e currículo acumulado ao longo dos anos. "Havia a vontade manifestada do míster em regressar porque foi em Paços de Ferreira que ele começou precisamente o trajeto das subidas. A escolha recai sobre alguém a quem reconhecemos qualidade", lembrou o líder da direção, em declarações à Antena 1.

Não obstante, o dirigente sublinhou ainda outros fatores que conduziram à contratação do técnico que nas duas últimas épocas trabalhou no Portimonense. "Estamos a falar de alguém a quem reconhecemos qualidade, independentemente da carga emocional positiva que traz o seu regresso. Vai encarar este projeto com mais emoção, com mais querer e vontade", afirmou o presidente dos pacenses, nitidamente alegre com a concretização do negócio.

