Pedrinho: «Merecíamos o prolongamento»

Após a derrota por 1-0 na receção ao Famalicão que ditou o afastamento do Paços de Ferreira da Taça de Portugal, o capitão dos castores sublinhou que a equipa merecia algo mais.





"Tentámos até à ultima. Merecíamos o prolongamento. Acabou o sonho, vamos focar-nos no objetivo do campeonato. Tentámos tudo, mas não conseguimos", disse Pedrinho na flash interview.

O médio de 27 anos considerou que os pacenses têm vindo a crescer de jogo para jogo e acredita que essa evolução vai continuar nas próximas partidas para que a equipa possa alcançar a manutenção na Liga.



"Se repararem temos sofridos pouco, temos estado coesos, agressivos, concentrados e isso tem-se revelado importante. É nesse seguimento que vamos tentar ganhar os próximos jogos. Como disse há pouco o objetivo é o campeonato. Tentámos claro chegar o mais longe na taça, mas o objetivo é o campeonato. E se me perguntarem se preferia ganhar hoje ou no domingo, prefiro no domingo", concluiu Pedridnho.