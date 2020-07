A imprensa húngara já dá como certa a chegada de Pedrinho ao Ferencvaros. O capitão do P. Ferreira está em final de contrato com os castores e o projeto do clube da Hungria, que se sagrou recentemente bicampeão nacional, é mais vantajoso financeiramente e permitirá ainda que Pedrinho participe na 1ª eliminatória da Liga dos Campeões.