Pedro Marques renova e Nuno Lima assina contrato profissional

O P. Ferreira anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Pedro Marques e Nuno Lima para que a dupla prolongue a sua ligação ao clube. Enquanto Pedro Marques renovou o seu vínculo, Nuno Lima assinou contrato profissional com os castores.





Figura de destaque da equipa sub-19 nos últimos dois anos, onde marcou sete golos em 58 jogos no referido período. Nuno Lima, de 19 anos, merece agora a confiança da direção e assinou contrato profissional. "Estou muito feliz por concretizar um sonho de criança e assinar um contrato profissional com o clube do meu coração", explicou o defesa-central.Por seu lado, Pedro Marques parte para sexta temporada ligado ao conjunto da Capital do Móvel. Em 2019/20, o defesa-central, de 22 anos, representou o Felgueiras por emprétimo dos castores, tendo apontado dois golos em 25 partidas. ""Estou muito contente por voltar a casa e espero que esta seja uma boa temporada para todos", salientou aos meios oficiais do clube.