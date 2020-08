Pedro Martelo reforça ataque do P. Ferreira

O avançado português Pedro Martelo, campeão europeu de sub-19, vai reforçar o ataque do P. Ferreira, num contrato válido por três temporadas, até junho de 2023, confirmou esta quarta-feira em comunicado a equipa da Liga NOS.

"O jovem avançado de 20 anos chega em definitivo do Deportivo [da Corunha], tendo assinado um contrato válido por três temporadas", pode ler-se na informação divulgada pelo Paços nas suas redes sociais.

A sétima aquisição do emblema nortenho até ao momento começou a jogar futebol no Juventude de Évora, cidade de onde é natural, passou pelo Benfica e completou a sua formação na Corunha, em Espanha.

Nas duas últimas épocas, Pedro Martelo representou as equipas B e de sub-23 do Sp. Braga, por empréstimo do Deportivo.

Pedro Martelo é internacional sub-20 e integrou a seleção de sub-19 que, em 2018, conquistou o título europeu, tendo mesmo sido o autor do golo da vitória na final frente à Itália (4-3, após prolongamento).