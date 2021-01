Pedro Rebocho oficial no P. Ferreira

O P. Ferreira oficializou a contratação de Pedro Rebocho até ao final da temporada, por empréstimo do Guingamp. A SDUQ dos castores não confirmou a existência no contrato de cedência uma cláusula de opção de compra do passe, embora o clube francês já tenha informado sobre essa mesma possibilidade.

O defesa natural de Évora e formado no Benfica amealhou várias internacionalizações jovens pelas Seleções de Portugal. Estreou-se a sénior em 2014/15, pela equipa B dos encarnados, transferindo-se duas temporadas depois para o Moreirense, onde fez 34 jogos durante uma época. Ligado ao Guingamp desde 2017/18, Pedro Rebocho esteve ainda cedido aos turcos do Besiktas na época passada.

O lateral-esquerdo, de 25 anos, foi a solução encontrada pela sociedade pacense para ocupar a vaga de Oleg, que se transferiu para o Olympiacos e havia deixado Pepa sem opções para aquela posição. Uilton estava a jogar adaptado, mas esse problema foi agora solucionado com a chegada de Rebocho, apesar de ser improvável a sua presença no jogo de sábado, frente ao Sp. Braga. Por isso, tudo indica que será novamente Uilton o escolhido para completar a linha defensiva sobre o flanco esquerdo.

De resto, o lateral-direito Jorge Silva e o ponta-de-lança Dor Jan continuam entregues ao departamento médico e são baixas certas para o desafio diante dos arsenalistas.