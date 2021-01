Pedro Rebocho prepara estreia

O lateral Pedro Rebocho tem boas possibilidades de fazer a sua estreia a titular frente ao Marítimo, na jornada que se avizinha. O reforço de inverno dos castores já entrou nos últimos minutos frente ao Sp. Braga, deixando a ideia de que estará nas melhores condições físicas de assumir o lado esquerdo da defesa. Também o facto de já ter trabalhado com Pepa no Moreirense permite assimilar as ideias com facilidade e permitirá abrir espaço para Zé Uilton assumir terrenos mais adiantados.