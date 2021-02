Pepa: «Acreditámos até ao fim e fomos felizes»

O Paços de Ferreira venceu (2-1) esta sexta-feira o Tondela, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, resultado que permite aos castores igualar o Benfica na tabela classificativa, no 4.º lugar.





"Hoje estivemos reativos e não pro-ativos como costumamos ser. Tínhamos esse receio e aconteceu. Sabíamos da dificuldade de jogar em 72 horas e isso notou-se na dinâmica de jogo, com as decisões, muitos dribles e pouco passe bem conseguido. Não houve muitas oportunidades de golo", começou por dizer Pepa, técnico dos pacenses, em declarações no final da partida."Mesmo sem jogar tão bem agarrámo-nos uns aos outros e procurámos a vitória. O golo do Tondela surgiu quando estávamos melhor.""Esperava dificuldades. O Tondela tem bom treinador e bons jogadores, mas não tiveram muitas oportunidades, nem o Paços. Demorámos a perceber o jogo, mas faltou a dinâmica e estávamos estáticos a tomar as decisões. Acreditámos até ao fim e fomos felizes, mas procurámos essa felicidade", concluiu.