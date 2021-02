Pepa antecipa "dificuldades extremas" na receção ao Portimonense

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, perspetivou esta segunda-feira "dificuldades extremas" para a receção ao "muito competente" Portimonense, em jogo da 18.ª jornada da Liga NOS, no arranque da segunda volta do campeonato, na terça-feira.

Pepa continua imperturbável face ao registo do Paços no campeonato, invencível em 2021, com uma máximo histórico de seis vitórias consecutivas, e colado ao Benfica no quarto lugar, e assegura que irá chegar a altura de "olhar com orgulho e nostalgia para trás", mas agora falta tempo para ir além do jogo a jogo, sendo o próximo "super difícil".

"[O Portimonense] Tem bons jogadores e um treinador com qualidade humana e capacidade tática que dispensam apresentações. É uma equipa competitiva, muito agressiva e forte fisicamente, das que mais conseguem pressionar no campo todo os adversários, o que vai exigir muito de nós, principalmente nesse aspeto", disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense falou mesmo em "dificuldades extremas", reconhecendo que "o Portimonense reforçou-se muito bem" e "tem qualidade individual e coletiva para sair da posição em que se encontra", atualmente no 15.º lugar, no limite da permanência.

"O Portimonense esteve a ganhar em casa ao Boavista, podia ter feito o segundo, mas acabou por perder, esteve a ganhar em Braga e também perdeu, mas, mais do que o resultado, revela que é muito competente, uma equipa que não tem problema em procurar a profundidade e que é fortíssima nas bolas paradas", sublinhou.

A sequência dos últimos jogos, a um ritmo de um a cada quatro dias, também pesa. Pepa falou em "série muito violenta", mas reiterou confiança na qualidade dos seus jogadores, numa gestão cuidada do plantel.

"Vamos gerindo e percebendo como estão os jogadores. Mais do que preocupados, estamos atentos, mas também confiantes nas suas capacidades. Temos vários jogadores que fazem várias posições, e, sempre que jogam, cumprem, marcam presença e pontos. Só temos de estar satisfeitos", referiu Pepa.

Bruno Costa está emprestado pelo Portimonense e, por isso, vai falhar o jogo, mas, em contrapartida, Stephen Eustáquio cumpriu um jogo de suspensão e volta às opções de Pepa. Jorge Silva, a recuperar de lesão prolongada, também não será opção.

O Paços, quinto classificado, com 34 pontos, defronta o Portimonense, no 15.º lugar, com 15,no estádio Capital do Móvel, na terça-feira, às 15:00, num jogo que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.