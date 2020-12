Pepa antecipa visita a Faro: «Sentimos que vamos fazer um grande jogo»

O treinador do Paços de Ferreira disse esta sexta-feira sentir que a equipa vai realizar "um grande jogo" frente ao Farense, num campo "historicamente muito difícil", na 11.ª jornada da Liga NOS, no domingo.

Na conferência de antevisão ao jogo no estádio de São Luís, em Faro, Pepa falou de "uma semana limpa e boa", lembrando que "deu tempo para trabalhar situações específicas" relacionadas com a ideia de jogo da equipa, confiante num desempenho positivo no domingo.

"O [estádio de] S. Luís, por si, é um estádio historicamente muito difícil e o Farense, nos dois jogos que aí realizou esta época, soma duas vitórias. É uma equipa que se soube adaptar, é mais pragmática e objetiva para ganhar e mais compacta a defender", disse Pepa.

O técnico pacense falou mesmo de "uma equipa competente" e de "um técnico experiente", desconfiando, mais uma vez, da situação pontual do adversário, por considerar que "a classificação não corresponde de todo à valia do plantel".

"Sentimos que vamos fazer um grande jogo. São duas equipas que vão procurar a baliza adversária, podemos não conseguir estar sempre com a nota artística muito alta, mas temos de jogar à Paços", sublinhou.

Pepa foi ainda desafiado a comentar a reabertura do mercado, que acontece já em janeiro, um período que o técnico considerou "desgastante, mas natural", numa tomada de consciência que considerou importante para "não sofrer por antecipação", dando conta de que "não há necessidade de entrar alguém".

"Se sair [alguém] é sinal de que ajudamos a proporcionar isso e cumprimos o objetivo de valorizar os jogadores", referiu Pepa, para quem a menor utilização de Lucas Silva e Martín Calderón, jogadores contratados ao Flamengo e Real Madrid Castilla, respetivamente, tem mais que ver com as opções técnicas, elogiando-lhes a "qualidade de trabalho" e "a boa 'escola'".

Dor Jan e Jorge Silva, lesionados, continuam de fora das opções de Pepa e vão falhar o jogo em Faro, numa viagem que será feita de avião na tarde de sábado.

O Paços de Ferreira, no sexto lugar, com 15 pontos, vai defrontar o Farense, penúltimo, em zona de despromoção, com oito, no estádio de S. Luís, no domingo, às 17:30.