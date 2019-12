Pepa após o triunfo em Braga: «Resultado justo? Isso vale o que vale»

Após o triunfo em casa do Sp. Braga (0-1), Pepa, treinador do Paços de Ferreira, considerou que a justiça no futebol acaba por ser irrelevante, depois de os minhotos terem dominado a partida mas mesmo assim perdido para os castores.





"Isso vale o que vale, já tivemos muitos jogos assim, com muito volume ofensivo, muitos remates, cantos e não somámos qualquer ponto, por isso, sobre isso, é marcar mais golos. O Braga teve uma entrada muito forte, com muita qualidade no jogo interior e exterior e se não nos sufocou, andou lá perto. Só quando alterámos o sistema é que conseguimos equilibrar o jogo, conseguimos sair a jogar com algum critério e respirar com bola. Fizemos um bom golo e, na segunda parte, foi mais do mesmo, com o Braga a entrar forte, mas depois é saber sofrer, com muito espírito de solidariedade. Tivemos algumas dificuldades, o Ricardo Ribeiro também fez uma grande exibição."

Lance do golo do Paços de Ferreira

"Valorizo é o passe do Luiz Carlos e o remate do Douglas Tanque. São situações do jogo."

Eustáquio

"É mais um para ajudar, é um jogador com qualidade e provas dadas em Portugal, quer voltar a ser feliz. Mercado de Inverno? É agarrar-me com tudo aos jogadores que tenho aqui. A maior parte dos que jogaram hoje, na época passada estavam na II Liga, e vir jogar com o Braga, que tem um dos melhores plantéis dos últimos anos, sofremos, mas soubemos sofrer, hoje fomos felizes, tivemos a sorte do jogo, mas ela procura-se."