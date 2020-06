Pepa: «Aproveitámos o vento»

No rescaldo do triunfo do P. Ferreira em Vila do Conde, Pepa não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos.





"Este foi um jogo muito competitivo e difícil. Há que valorizar os jogadores do Paços, jogámos como equipa. Estivemos 45 minutos com menos um jogador e mostrámos muita capacidade, ainda para mais contra a equipa que foi. Na primeira parte aproveitámos bem o vento e podíamos ter marcado mais golos", começou por dizer o técnico.Definindo como "desolador" o ambiente do estádio sem adeptos e dando ênfase ao facto de, no primeiro golo do Rio Ave, a bola ter saído, Pepa fez ainda uma análise à luta pela permanência: "Gosto de olhar para cima, faz-me confusão que só se fale de Aves, Portimonense e P. Ferreira. Aqui fizemos o nosso trabalho."