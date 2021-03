Pepa: «Assumimos na roda a ambição de lutarmos pelas competições europeias»

Pepa congratulou-se este sábado com o triunfo do Paços de Ferreira diante do Moreirense (3-0). O treinador dos castores não esconde a ambição de lutar pela presença nas competições europeias.





"Temos 44 pontos. Trabalhámos muito para conseguir a manutenção. Não está nada conquistado, mas não vem mal nenhum ao mundo por assumimos na roda no final do jogo a ambição de lutarmos pelas competições europeias. Foi o que a roda significou, o compromisso entre todos e o reformular das coisas.""Tivemos critério no último terço, uma pressão constante na baliza adversária. Mesmo na segunda parte, pela reação do Moreirense, normal, podíamos ter gerido melhor com bola, mas as melhores oportunidades foram nossas. O jogo pediu outro tipo de comportamento e fomos muito incisivos. Era preciso colocar sempre em sentido o Moreirense.""O jogo nem sempre corre no sentido que pretendemos, temos é de perceber o que o jogo pede, estivemos sempre ligados, até nas bolas paradas. Às vezes temos eficácia com bola, mas também tivemos eficácia sem bola".