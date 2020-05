Pepa atento às joias da formação

Pepa tem aproveitado os trabalhos de campo para observar jovens talentos da formação que poderão ser mais-valias para o plantel da próxima temporada.





Os guarda-redes Jeimes e José Oliveira e os defesas Luís Bastos e Nuno Lima começaram a ser observados minuciosamente pelo treinador dos castores e ficarão nos trabalhos com o plantel profissional até ao final da época.De resto, Simão Bertelli continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica, enquanto Adriano Castanheira tem realizado no relvado trabalhos individuais de recuperação, sendo os únicos casos clínicos do grupo que ontem ficou a saber que vai entrar em ação no dia 7 de junho, em Vila do Conde.