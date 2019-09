Pepa chama Welthon para a visita a casa do Famalicão

O avançado brasileiro Welthon é uma das quatro novidades nos convocados do Paços de Ferreira, divulgados esta sexta-feira, na estreia do técnico Pepa, para o jogo de sábado com o Famalicão, da quinta jornada da Liga NOS.Welthon regressou a Paços, onde se notabilizou, cedido pelo Vitória de Guimarães, e integra a primeira lista oficial de convocados de Pepa, substituto de Filipe Rocha no comando técnico dos castores, juntamente com o defesa Jorge Silva e os avançados Douglas Tanque e Uilton.Relativamente ao jogo anterior (derrota caseira com o Marítimo, por 1-0), saem das opções André Leão, que rescindiu contrato, Matchoi, Yago, Diogo Almeida e Maracás, central brasileiro e titular absoluto, que está lesionado.O Paços de Ferreira, no 18.º e último lugar, com apenas um ponto, visita o líder Famalicão, com 10, no sábado, a partir das 16:30, em jogo da quinta jornada da Liga NOS.Lista dos 19 convocados:- Guarda-redes: Simão Bertelli e Ricardo Ribeiro.- Defesas: Bruno Santos, Jorge Silva, Oleg, Marco Baixinho, André Micael e Bruno Teles.- Médios: Diaby, Luiz Carlos, Pedrinho, Rafael Gava e Bernardo Martins.- Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Welthon, Uilton, Murilo e Dadashov.